В США признали способность России торговать без доллара

Тейлор Грин: Россия доказала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин признала, что Россия, оказавшись под жесткими санкциями со стороны Запада, доказала, что способна торговать и процветать без доллара и дружбы с Вашингтоном. Об этом она заявила в своем Twitter-аккаунте.

«Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — написала политик.

Также Марджори Тейлор Грин предупредила, что доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за политики США относительно ситуации вокруг Украины.

Ранее профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления. Экономист описал будущее российской экономики как «гигантский Иран».