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04:53, 30 января 2023Мир

В США признали способность России торговать без доллара

Тейлор Грин: Россия доказала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин признала, что Россия, оказавшись под жесткими санкциями со стороны Запада, доказала, что способна торговать и процветать без доллара и дружбы с Вашингтоном. Об этом она заявила в своем Twitter-аккаунте.

«Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — написала политик.

Также Марджори Тейлор Грин предупредила, что доллар рискует потерять статус мировой валюты из-за политики США относительно ситуации вокруг Украины.

Ранее профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкционного давления. Экономист описал будущее российской экономики как «гигантский Иран».

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Марина Совина
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