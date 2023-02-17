Будущее российской экономики оценили

Bloomberg: ВВП России сократится на 190 миллиардов долларов к 2026 году

России удалось избежать экономического краха, но страну может ждать отложенный кризис, пишет Bloomberg. По оценкам агентства, экономика может потерять около 190 миллиардов долларов к 2026 году.

По оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и избежит краха, она останется в напряжении и к 2026 году уменьшится на 8 процентов по сравнению с тем, что было бы, если бы военный конфликт на Украине не начался.

Ранее обозреватель Bloomberg Джек Виттельс писал, что ужесточение санкций ЕС против России несет в себе риски для ключевых отраслей экономик стран Европы и может подорвать их работу. При этом, согласно исследованию Международного валютного фонда (МВФ), санкции всегда бьют по обеим сторонам, но в большей мере страдает та сторона, против которой они вводятся.

Со своей стороны Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по российской экономике на 2023 год, предусматривающий снижение на три процента. Эксперты ЕБРР отмечают, что в прошлом году динамика ВВП России оказалась лучше ожиданий, однако отчасти это связано с высокими ценами на энергоносители, которые смягчили негативное влияние санкций. В текущем году, предсказывают они, продажа нефти и газа не сможет принести в российский бюджет такой же объем средств, поэтому новое снижение неизбежно.