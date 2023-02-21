Путин заявил о «крючкотворстве» лидеров Запада

Президент Путин заявил, что лидеры Запада тянули время и занимались «крючкотворством»

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что лидеры Запада тянули время и занимались «крючкотворством». Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По мнению главы государства, Запад закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева. Путин также высказал предположение, что западные лидеры поощряли террористические действия.

Переговоры о поставках оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО), по словам Путина, велись Западом и до начала спецоперации на Украине.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.