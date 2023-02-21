Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о «крючкотворстве» лидеров Запада

Президент Путин заявил, что лидеры Запада тянули время и занимались «крючкотворством»

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что лидеры Запада тянули время и занимались «крючкотворством». Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По мнению главы государства, Запад закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева. Путин также высказал предположение, что западные лидеры поощряли террористические действия.

Переговоры о поставках оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО), по словам Путина, велись Западом и до начала спецоперации на Украине.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о ходе спецоперации
Путин обвинил Запад в развязывании войны
Путин в послании напомнил об ударах Киева по Донбассу
Путин заявил о планах Украины нанести удар по Крыму и Севастополю
Путин заявил о попытках Запада «прикрыться зонтиком» от России
Под Херсоном уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Engie подала в суд на «Газпром» из-за недопоставок газа
Минобороны отчиталось об уничтожении 10 украинских беспилотников
Путин обвинил Запад в игре «краплеными картами»
Путин заявил о превращении западных элит в символ тотальной лжи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.