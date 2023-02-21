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12:30, 21 февраля 2023Россия

Путин обвинил власти Украины в обслуживании интересов третьих стран

Путин обвинил сегодняшние украинские власти в обслуживании интересов третьих стран

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Украинские власти сегодня обслуживают не национальные интересы, а интересы третьих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Российский президент также обвинил действующий киевский режим в том, что они не обслуживают национальные интересы.

«Мы не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины. Пусть это останется на их совести, главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку», — заявил Путин.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

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Анна Щербакова
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