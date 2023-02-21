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20:11, 21 февраля 2023Забота о себе

Вирусный рецепт блинов в аэрогриле разочаровал тиктокершу

Тиктокерша Кортни Рамбел приготовила блины в аэрогриле, но они оказались не хрустящими

Австралийская блогерша Кортни Рамбел приготовила блины в аэрогриле по рецепту, ставшему вирусным в TikTok. Об этом сообщает The Sun.

В ролике женщина показала, как разлила тесто по трем формам и поставила их одну на другую в аэрогриле. Формы она заранее проложила бумагой для выпечки, а последнюю — прикрыла фольгой.

Результаты кухонного эксперимента разочаровали австралийку. «Они выглядят неплохо. Не ужасно, но обычные блины вкуснее. Они оказались не хрустящими, больше похожи на пирожки», — констатировала она.

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Александра Лисица
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