Вирусный рецепт блинов в аэрогриле разочаровал тиктокершу
Тиктокерша Кортни Рамбел приготовила блины в аэрогриле, но они оказались не хрустящими
Австралийская блогерша Кортни Рамбел приготовила блины в аэрогриле по рецепту, ставшему вирусным в TikTok. Об этом сообщает The Sun.
В ролике женщина показала, как разлила тесто по трем формам и поставила их одну на другую в аэрогриле. Формы она заранее проложила бумагой для выпечки, а последнюю — прикрыла фольгой.
Результаты кухонного эксперимента разочаровали австралийку. «Они выглядят неплохо. Не ужасно, но обычные блины вкуснее. Они оказались не хрустящими, больше похожи на пирожки», — констатировала она.
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