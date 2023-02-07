Мясоед оставил в рационе один продукт вопреки партнерше-веганке и вызвал ее гнев

Ради партнерши-веганки мужчина отказался от мяса, а она потребовала исключить и масло

Пользователь Reddit признался, что почти отказался от мяса ради партнерши-веганки, а теперь она потребовала от него исключить из рациона и еще один любимый продукт. Мясоед спросил у других пользователей форума, действительно ли он неправ в том, что действует вопреки девушке.

По словам мужчины, он почти не оставил в рационе продуктов животного происхождения. «Я очень люблю мясо, а ем его только по праздникам. Стараюсь избегать продуктов животного происхождения из-за своей девушки, а сам люблю фермерские продукты, включая мясо», — рассказал он.

Так, уточнил мужчина, он каждый день ест яйца от куриц из собственного курятника и готовит на сливочном масле. «Раньше мы с девушкой готовили по очереди. Теперь она отказывается есть мои блюда, потому что в большинстве моих рецептов есть масло», — посетовал он. Своим решением оставить масло в рецептах он вызвал гнев девушки — она обвинила его в неуважении к ее выбору. «Она говорит, что не может склонить меня к веганству, но хочет, чтобы я готовил для нее веганские блюда. Я сказал, что уже пожертвовал многими любимыми животными продуктами из уважения к ней, а она не сделала никаких жертв, даже не ест мои блюда с маслом», — продолжил он. Искусственные заменители масла, подчеркнул мужчина, не кажутся ему достаточно вкусными.

В ответ пользователи форума поддержали анонимного автора и выразили мнение, что его девушка могла бы пойти на компромисс. «Ваша подруга буквально говорит: я не заставляю тебя быть веганом, но я заставляю тебя быть веганом», «Не может быть компромисса там, где на компромисс идет лишь одна сторона», — пишут в комментариях.

Ранее практикующий врач в области функциональной медицины Датук Ашкин Мохтар из Индии объяснил неожиданную пользу вегетарианства для здоровья и состояния планеты. По его словам, вегетарианцы меньше страдают от хронических заболеваний, поэтому он посоветовал всем переходить на растительное питание.