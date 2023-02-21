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18:10, 21 февраля 2023Экономика

В правительстве приготовились к росту спроса на российских роботов

Вице-премьер Мантуров заявил об ожидании спроса на российских промышленных роботов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / РИА Новости

Предложение президента России Владимира Путина о налоговых льготах для покупателей российского высокотехнологичного оборудования, которое он озвучил в послании Федеральному собранию 21 февраля, способно создать на такой продукт увеличенный спрос. О соответствующих ожиданиях заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, российские предприятия станут активнее закупать отечественное металлообрабатывающее оборудование или промышленных роботов. Такой процесс положительно повлияет на проекты модернизации мощностей и станет стимулом для машиностроительных предприятий размещать больше заказов на производственные решения.

Путин предложил распространить на покупателей передового российского оборудования те же принципы, в рамках которых власти помогают компаниям, закупающим отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта.

В ближайшее время правительство должно будет внести предложения по перечню такого оборудования, а также по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.

Также в ходе выступления глава государства заявил, что структура российской экономики обретает качественно иной характер — вместо добычи и продажи углеводородов она переходит на производство высокотехнологического оборудования и его экспорт.

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Платон Щукин
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