Евросоюз продлил действие антироссийских санкций на год

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Европейский союз (ЕС) утвердил решение о продлении санкций в отношении России на год, до 24 февраля 2024 года. Постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

В заявлении говорится, что антироссийские ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года. Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в издании. На данный момент в санкционный список ЕС против России включены 1386 физических лиц и 171 компания.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС продолжит усиливать санкции против России. Также стало известно, что из-за санкций в ближайшие несколько лет Европа может столкнуться с серьезными проблемами в удовлетворении энергопотребностей.