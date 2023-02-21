Женщина сбежала от бывшего бойфренда после года в неволе

Мужчина из США год держал женщину в неволе

В США арестовали мужчину, который в течение года держал в неволе, избивал и запугивал возлюбленную. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры штата Нью-Джерси.

57-летнего Джеймса Парилло взяли под стражу 7 февраля, после того как его жертва сумела сбежать из дома в городе Брасс-Ривер, штат Нью-Джерси, и обратиться за помощью к сотрудникам автозаправки. Женщина рассказала, что познакомилась с Парилло в феврале 2022 года и согласилась подвезти его из Нью-Мексико в Аризону. Злоумышленник представился ей Бреттом Паркером.

Жертва призналась, что добровольно вступила с ним в романтические отношения. Однако через месяц, когда пара находилась в Калифорнии, Парилло начал избивать ее. Женщина сказала, что после этого почувствовала, что «не в силах порвать с ним». Бывший бойфренд отобрал у нее телефон и кредитные карты, никуда не отпускал и не давал общаться с семьей. В декабре 2022 года пара приехала в Нью-Джерси, а через два месяца женщина решилась на побег.

В данный момент Джеймс Парилло находится в тюрьме округа Берлингтон. Ему предъявлены обвинения в похищении, нападении при отягчающих обстоятельствах, удушении жертвы и удержании лица против его воли. По совокупности статей преступнику может грозить более 40 лет тюрьмы и штраф в размере 375 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Невада арестовали мужчину и двух женщин, которые на год заперли девочку-подростка в спальне. В полицию обратился сосед семейства, заметивший ребенка.