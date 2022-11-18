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20:14, 18 ноября 2022Из жизни

Запертую на год в спальне девочку случайно спасли полицейские

В Лас-Вегасе родители заперли девочку-подростка в комнате на год

Кадр: FOX5 Las Vegas / YouTube

В США арестованы мужчина и две женщины, которые на год заперли девочку-подростка в спальне. Об этом сообщает KVVU-TV.

Полиция города Лас-Вегас, штат Невада, прибыла по вызову в северную часть города днем 4 ноября. Звонивший сообщил о некой подозрительной активности около одного из домов. На месте правоохранители обнаружили девочку, которая пыталась забраться по приставной лестнице на второй этаж частного дома.

Очевидцы рассказали, что перед этим она вошла во двор соседского дома и попросила дать ей какой-нибудь еды и воды. Выяснилось, что до того, как девочку-подростка случайно спасли полицейские, она выбралась со второго этажа при помощи связанных вместе предметов одежды. «Девочка сообщила, что родители заперли ее в комнате, редко кормили и не давали пользоваться ванной комнатой», — говорится в официальном отчете.

Полицейские связались с матерью пострадавшей и поинтересовались, почему ее ребенок был заперт. Женщина уклонилась от ответа и заявила, что не хочет, чтобы полиция входила в дом до ее возвращения.

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В комнате, где жила девочка, правоохранители обнаружили накрытую простыней коробку с кроватными пружинами, которая заменяла узнице спальное место, и ведро с испражнениями. Кроме того, выяснилось, что в той же комнате проживал некий 13-летний мальчик. Полиции удалось установить, что девочка-подросток находилась в таких условиях не менее года.

В итоге были арестованы мать девочки, Адди Гонсалес, Мария Пасарин, которая оказалась бабушкой пострадавшей, и некий мужчина по имени Даниэль Омескуа. Троицу обвинили в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с детьми. Первое заседание суда по этому делу должно состояться 21 ноября.

В декабре 2020 года сообщалось, что жительница Стокгольма держала своего сына взаперти на протяжении 28 лет. 41-летнего мужчину обнаружила родственница семьи.

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Никита Савин
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