Мать продержала сына взаперти 28 лет

Жительница Стокгольма держала своего сына взаперти на протяжении 28 лет. Об этом сообщает шведская газета Expressen.

41-летнего мужчину обнаружила его дальняя родственница, приехавшая приглядеть за квартирой попавшей в больницу женщины. По ее словам, она увидела забившегося в угол беззубого и покрытого язвами мужчину. Тот с трудом мог отвечать на вопросы. Это было похоже на фильм ужасов, поделилась своими ощущениями женщина.

Родственница вызвала скорую, позднее врачи обратились в полицию. Выяснилось, что госпитализированному в тяжелом состоянии мужчине 41 год, последний раз он был на улице в 12-летнем возрасте, когда ходил в седьмой класс. Его мать, которой сейчас 70 лет, решила изолировать сына «для защиты» после того, как в их семье случилось «некое событие».

В сентябре 2019 года из квартиры жительницы города Набережные Челны изъяли троих мальчиков-маугли. Братья в возрасте 12, 8 и 4 лет не умеют разговаривать и обслуживать себя, страдают умственной отсталостью и различными заболеваниями. Их 32-летняя мать, которая работает уборщицей, практически не занималась детьми, выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних. Мальчики не ходили ни в школу, ни в детский сад, не гуляли на улице. У них не было нормальной еды, одежды, игрушек и средств гигиены. В квартире царила антисанитария. У всех братьев разные фамилии. Дети были помещены в специальное учреждение под наблюдение врачей.

В марте того же года в квартире москвички нашли пятилетнюю девочку-маугли. Полицию вызвали соседи из-за постоянного детского плача. Ребенок жил в квартире, буквально заваленной горами мусора. В кожу на шее девочки вросла резинка для волос, которую потом пришлось удалять врачам. В июне мать ребенка ограничили в родительских правах, девочка находится в реабилитационном центре.