В России оценили вероятность проведения испытаний ядерного оружия

Депутат Швыткин назвал маловероятным проведение испытаний ядерного оружия

На данный момент вероятность проведения Россией испытаний ядерного оружия невелика, тем не менее ситуацию необходимо оценивать исходя из складывающейся обстановки и принимать соответствующие решения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Главное, что сказал сегодня президент России Владимир Путин, — это приостановка участия России в ДСНВ. Потому что, действительно, страны блока НАТО объединились в части русофобской, агрессивной политики, которая может привести к крайне негативным последствиям. Сегодня они в одностороннем порядке, в частности речь идет о США, требуют провести проверку наших военных объектов, чего мы, конечно, допустить не можем», — подчеркнул Швыткин.

Он напомнил, что речь шла о возможности проведения Россией испытаний ядерного оружия в случае, если страны Запада первыми пойдут на такой шаг. Вместе с тем, депутат заметил, что считает такую вероятность небольшой.

«Мы не должны быть мальчиками для битья. Вероятность проведения испытаний ядерного оружия небольшая, но, исходя из складывающейся ситуации, этот вариант нельзя исключить. Нужно оценивать ситуацию, исходя из обстановки», — уверен политик.

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Путин также допустил проведение испытаний ядерного оружия в случае, если Запад первым пойдет на такой шаг.