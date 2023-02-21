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19:02, 21 февраля 2023Забота о себе

Forbes выяснил зависимость между одиночеством и благосостоянием

Forbes: 93 процента одиноких американцев страдают от вынужденных трат

Фото: unsplash

Результаты опроса, проведенного среди более чем тысячи взрослых американцев, показали зависимость между благосостоянием и одиночеством. Об этом сообщает Forbes.

Целью опроса было выяснить, насколько на материальное положение влияют лишние расходы, которые несут одинокие люди. 93 процента из них признались, что страдают от вынужденных трат. При этом 76 процентов женатых респондентов считают, что после свадьбы их благосостояние улучшилось.

Треть опрошенных в прошлом избегали разрывать отношения из-за финансовой выгоды. 14 процентов поддерживали нежеланные отношения только из-за денег. 35 процентов одиночек решали свои финансовые проблемы, разделяя некоторые траты с родителями, соседями, братьями или сестрами.

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Финансовый консультант Джуди Лихи, комментируя данные опроса, отметила, что финансовая выгода — не повод оставаться в несчастливом браке. «Есть множество альтернатив, менее вредных для ментального и эмоционального здоровья. Цена нездоровых отношений дороже необходимости платить по счетам самостоятельно», — заключила она.

Ранее врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков предупредил о возникающих от одиночества болезнях. По его словам, оно может привести к паническим атакам и расстройству пищевого поведения (РПП).

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Александра Лисица
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