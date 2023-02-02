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22:17, 2 февраля 2023Забота о себе

Психолог предупредил о возникающих от одиночества болезнях

Психолог Поляков: одиночество приводит к РПП и паническим атакам

Фото: Unsplash

К паническим атакам и расстройству пищевого поведения (РПП) может привести одиночество, рассказал врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков. О возникающих от одиночества болезнях он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

Одиночество, по словам Полякова, — явление, которое сопровождает хронический затяжной стресс, проявляющийся в виде хронической усталости, снижения памяти и концентрации внимания. «Любой психологический стресс сопровождается выбросом кортизола. Это приводит к повреждению гиппокампальной извилины, которая отвечает за обработку памяти и концентрацию внимания», — объяснил Поляков.

На фоне повышенного кортизола нередко люди начинают переедать, предупредил Поляков, указав на то, что это связано с повышением инсулинорезистентности, которое провоцирует кортизол. «Поэтому в состоянии одиночества у человека может увеличиться вес и появиться ожирение. Людям свойственно заедать одиночество, поэтому оно может стать причиной РПП, которое провоцирует избыточный вес», — отметил врач, добавив, что также РПП может сопровождаться алкоголизмом.

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В состоянии одиночества, продолжил Поляков, у человека сильно снижается выработка нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Это, в свою очередь, тормозит выработку гормона радости серотонина, что повышает тревожность и создает предпосылки к паническим атакам, заключил он.

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Александра Лисица
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