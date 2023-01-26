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10:52, 26 января 2023Забота о себе

Психотерапевт дала совет переживающей об одиночестве 40-летней успешной женщине

Психотерапевт Перри поторопила женщину, в 40 лет сокрушающуюся об отсутствии семьи и детей

Фото: Shutterstock

Психотерапевт Филиппа Перри поторопила сокрушающуюся в 40 лет об отсутствии детей и семьи женщину. Она дала совет читательнице в колонке для издания The Guardian.

Автор письма, оставшаяся анонимной, на пороге 40-летия переживает, что «саморазрушится», так и не обзаведясь семьей. «Я успешна в профессии, делаю трудную, ответственную работу. Я в ней хороша. Вот только я одинока. У меня не было детей, и был только один серьезный роман за последнее десятилетие — с человеком, которому до меня не было дела», — сказала она. По словам женщины, она никогда не мечтала о свадьбе, детях или о свиданиях — только о семейной жизни с человеком, обладающим определенными качествами. Она также упоминает, что не пользовалась приложениями для знакомств и не собирается.

При этом, уточнила женщина, у нее есть верные друзья, которые считают, что вне работы она страдает от низкой самооценки. Автор письма с ними согласна. «Думая об этом дне рождения, я чувствую нарастающую, как прилив, панику, и не знаю, как ее унять. Кажется, меня отбрасывает назад в темный угол», — заключила она.

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Перри, отвечая читательнице, отметила, что та очевидно недовольна своим одиночеством и страдает от неутоленных желаний и несформулированных страхов. «Чего желает ваше тело? От онлайн-знакомств вас удерживает страх? Вы боитесь стать родителем-одиночкой? Вам, и нам всем, важно определиться с тем, что мы чувствуем», — отметила психотерапевт

Перри указала на то, что, если бы у женщины не было друзей, она страдала бы от желания быть принятой, видимой, утешенной — хотя это и не было бы конкретным желанием дружить с каким-то человеком. «Ваша "неконкретная" потребность сейчас — решить и сердцем, и разумом, прежде чем природа решит за вас, иметь или не иметь ребенка с партнером или без, с настоящим партнером или через банк спермы, и отложить стереотип о том, что желания должны быть конкретными. Он и загнал вас в темный угол», — сделала вывод Перри.

Ранее эксперт по отношениям, писательница Лаура Коллинз дала совет девушке, зрелый любовник которой ведет себя подозрительно. Коллинз считает, что нужно напрямую спросить у мужчины, женат ли он.

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Александра Лисица
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