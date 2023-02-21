Петербурженка два дня подряд избивала 12-летнюю дочь скалкой

В Санкт-Петербурге мать два дня подряд избивала свою 12-летнюю дочь скалкой

В Санкт-Петербурге мать два дня подряд избивала 12-летнюю дочь скалкой. Об этом во вторник, 21 февраля, пишет 78.ru.

Инцидент произошел в квартире на Малой Балканской во Фрунзенском районе города. По данным издания, девочку привезли в больницу накануне со множественными ушибами и ссадинами. Она находится в удовлетворительном состоянии, ее поместили в нейрохирургическое отделение.

Сама петербурженка утверждает, что школьница узнала о ее желании разойтись с отчимом и попыталась сбежать из дома. Со слов россиянки, она лишь пригрозила дочери скалкой и один раз ударила ее. Внезапно у ребенка началась истерика, и поцарапали ее случайно, когда пытались успокоить.

На следующий день в школе девочка пожаловалась на плохое самочувствие. После того как психолог узнал о конфликте, в квартиру пришли органы опеки.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска избивала свою шестилетнюю дочь и заставляла стоять на коленях на соли. По версии следствия, причина таких действие — раздражение от поведения девочки. В полицию обратилась соседка семьи, которая неоднократно слышала плач и крики ребенка. СК возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).