Россиянка избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль

Жительница Красноярска избивала шестилетнюю дочь проводами и втирала ей соль в кожу

Жительница Красноярска избивала свою шестилетнюю дочь и заставляла стоять на коленях на соли. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.

По версии следствия, с сентября по 14 ноября 2022 года россиянка не менее трех раз избила дочь ремнем, проводом зарядного устройства. Она также втирала в кожу ребенка соль. Предположительно, причиной послужило раздражение от поведения девочки. В полицию обратилась соседка семьи, которая неоднократно слышала плач и крики ребенка.

СК возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Мать находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Девочку поместили в «Краевой центр семьи и детей». Ранее семья не состояла на профилактическом учете.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области местная жительница морила голодом своего восьмилетнего сына и оставляла ночевать в подъезде. Мальчик рассказал, что когда он просил еды, мать ссылалась на отсутствие денег. В ноябре после очередного отказа, он познакомился на улице со сверстником, чьи родители накормили его. Однажды россиянка оставила сына с соседями и в течение недели пила спиртное с соседями. Она попыталась скрыться от полиции, ее намерены привлечь к административной ответственности.