Экономист высказался о реакции курса валют на послание Путина

Аналитик Самиев назвал краткосрочным влияние послания президента на курсы валют

Несмотря на то что курс доллара упал после послания президента России Владимира Путина, вероятнее всего, падение окажется краткосрочным, поскольку перспективы для подобной длительной динамики отсутствуют. Более вероятно плавное ослабление рубля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

По данным Мосбиржи, на 14:30 курс доллара составляет 74,5 рубля против 75 в 12:00. Падение началось после оглашения послания Владимира Путина.

«Реакция рынка связана с тем, что были ожидания более жестких сообщений в этом послании. Но получилось наоборот, оно даже дало определенную разрядку, поэтому рынок среагировал в пользу рубля. Дальше факторы, влияющие на курсы валют в среднесрочной перспективе, никак не будут связаны с посланием президента», — сказал аналитик.

Он допустил, что ослабление доллара окажется краткосрочным и скоро американская валюта снова начнет укрепляться.

«Экспортная выручка вряд ли будет расти, в то время как рост импорта, наоборот, продолжается, что усиливает давление на рубль. Потому в дальнейшем более вероятно плавное ослабление рубля», — уверен Самиев.

Владимир Путин выступил с посланием 21 февраля. В нем президент России высказался о необходимости развития российской экономики, отметил, что на первый план в экономической политике выходят внутренний рынок, новые перспективные и глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, а также технологическая, кадровая и научная базы. Путин также призвал к деофшоризации экономики, предоставлению новых льгот российским компаниям, назвал новым приоритетом создание товаров с высокой добавленной стоимостью, а не экспорт сырья.

