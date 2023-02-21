Огромные очереди туристов на «Розе Хутор» попали на видео и возмутили россиян

На курорте «Роза Хутор» в Сочи образовались огромные очереди на подъемник «Волчья скала»

Гигантская очередь туристов на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи попала на видео и удивила россиян. Ролик опубликовал аккаунт @sochi_online_2.0, освещающий события города, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах видно, как толпа отдыхающих стоит в огромной очереди на подъемник «Волчья скала». «Всему виной сильный снегопад», — подписали видео администраторы аккаунта.

Пользователей сети возмутила публикация, о чем принялись писать в комментариях под ней. «Постоянно образуются очереди! И зимой, и летом», «Совсем не хотелось бы там оказаться! Хорошо, что показываете, что там творится!», «Ну и очереди! Как на почте», «Прилетайте в Киргизию! У нас нет очередей», «Ну и зачем такой отдых? Больше стоишь, чем катаешься», — написали они.

Ранее, 20 февраля, на горнолыжном курорте «Газпром» сошедшая из-за сильных снегопадов лавина накрыла трех человек, которые находились у кафе на склоне «Лаура». Уточняется, что снег сошел с крыши и засыпал трех человек. Попавших в снежный плен россиян быстро откопали, никто не пострадал.