Сошедшая лавина на горнолыжном курорте в Сочи накрыла трех человек

На горнолыжном курорте «Газпром» в Сочи лавина накрыла трех россиян, никто не пострадал

На горнолыжном курорте «Газпром» сошедшая из-за сильных снегопадов лавина накрыла трех человек, которые находились у кафе на склоне «Лаура». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам автора видео, снег сошел с крыши кафе и засыпал трех человек. Попавших в снежный плен россиян быстро откопали, никто не пострадал. Также сообщалось о последствиях другой лавины в районе санно-бобслейной трассы: мощная масса сломала металлическую конструкцию, напоминающую опору ЛЭП или мост, и снесла ее вниз по селеотводу.

В горах Сочи наблюдаются мощные снегопады. Горнолыжные курорты в связи с высокой лавинной опасностью закрывают трассы и отменяют вечерние катания.

Ранее в феврале два российских лыжника, отдыхавших на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии, попали под лавину и сняли происшествие на видео. Вначале мужчины пытались уехать от волны снега, однако потом остановились и решили переждать обвал на месте.