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11:49, 2 февраля 2023Путешествия

Российские туристы сняли на видео сошедшую на них лавину в Индии

Двое российских лыжников попали под лавину в горах Индии и сняли происшествие на камеру

Двое российских туристов, отдыхавших в горах Индии, сняли на видео сошедшую на них лавину. Кадры попали в распоряжение Telegram-канала SHOT.

Уточняется, что происшествие случилось на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир 1 февраля. Двое лыжников спускались по склону горы, когда один из них заметил, что сзади сошла лавина, и предупредил другого. Вначале мужчины пытались уехать от лавины, однако потом остановились и решили переждать обвал снега на месте.

Когда лавина полностью сошла, снимавший все произошедшее на нательную камеру россиянин оказался под слоем снега. На кадрах слышно, как он тяжело дышит и зовет напарника на помощь.

1 февраля восемь отдыхающих из России попали под лавину в индийских Гималаях. По данным сотрудников правоохранительных органов, россияне остались живы, серьезных травм у них нет. В результате схода снега погибли два туриста из Польши. В общей сложности пострадали 19 человек. 

Валентина Процкова
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