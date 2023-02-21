В горах Сочи ввели режим ЧС из-за сошедшей лавины

Мэр Копайгородский: в горах Сочи 21 февраля ввели режим ЧС из-за сошедшей лавины

В горах Сочи Краснодарского края сошла лавина. Из-за происшествия власти региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram.

«На месте, где вчера, 20 февраля, сошла лавина, ввели локально режим ЧС. Работают все наши экстренные и аварийные службы, — написал глава города. — Поврежденную инженерную инфраструктуру оперативно начали восстанавливать».

По словам Копайгородского, в результате схода лавины пострадавших среди жителей и гостей курорта нет.

В администрации Сочи заявили, что специалисты с трех часов ночи начали расчищать и восстанавливать поврежденные инженерные сети, находящиеся под снежной массой. Согласно прогнозам синоптиков, обильные снегопады на курорте не закончатся до 23 февраля включительно, также на высокогорных территориях сохранится лавинная опасность.

20 февраля на горнолыжном курорте «Газпром» сошедшая из-за сильных снегопадов лавина накрыла трех человек, которые находились у кафе на склоне «Лаура». Попавших в снежный плен россиян быстро откопали, никто не пострадал.