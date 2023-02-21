Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:54, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Американцы согласились со словами Путина о Западе

Пользователи Twitter оценили слова Путина об нравственном упадке Запада

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о нравственном упадке Запада. В частности, дискуссия развернулась под постом пользователя @stillgray в Twitter.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля Путин указал, что взрослые люди имеют право жить, как хотят, и никто не вторгается в их частную жизнь. Однако Путин назвал семью союзом мужчины и женщины и вспомнил Священное писание. «Там все сказано. То, что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты под сомнением», — заявил он, напомнив об идее Англиканской церкви о гендерно нейтральном боге. По мнению Путина, «западные элиты сходят с ума». «Но своих детей мы защитим», — подчеркнул он.

Американец @BlueWolfMRW указал, что утверждение Путина очень правдиво в отношении печального состояния Америки и того, во что граждане США позволили превратиться своей стране. @starside8 также счел замечания Путина правдивыми. «Мы (Запад) разрушаем себя изнутри, все дальше удаляясь от традиционной жизни и ценностей. Мы должны приближаться к Богу, а не дальше», — написал он.

@LouFrogg и @ClaytonHurley назвали заявление российского лидера «ужасной очевидной правдой». @AnnWalk73706108 призналась, что «предпочла бы Путина Байдену в любой день недели».

@Starfoxy32 отметила, что Путин действительно не ошибается в том, что Запад развратил умы людей, заставив их поверить в ложные моральные ориентиры. «Я думаю, что мы должны быть честными и признать, что мы не на самом лучшем пути для мирного сообщества, вместо этого мы спорим о местоимениях, расе, религии и о том, могут ли дети ампутировать части тела», — написала пользователь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о нежелании Запада воевать с Россией
Полянский сообщил о помехах для заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»
Американцы согласились со словами Путина о Западе
Путин внес в Госдуму проект о приостановке участия России в ДСНВ
Тренер назвал лучшие упражнения с «блином» от штанги
Третьяковская галерея прокомментировала сообщения о задержанном сотруднике
Франция выразила обеспокоенность словами Путина о ядерных испытаниях
Премьер Италии высказалась о возможных поставках боевых самолетов Киеву
МИД России обвинил США в нарушении ДСНВ
Психотерапевт посоветовала привлечь к себе внимание после первого свидания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.