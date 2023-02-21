Американцы согласились со словами Путина о Западе

Пользователи Twitter оценили слова Путина об нравственном упадке Запада

Пользователи Twitter оценили слова президента России Владимира Путина о нравственном упадке Запада. В частности, дискуссия развернулась под постом пользователя @stillgray в Twitter.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля Путин указал, что взрослые люди имеют право жить, как хотят, и никто не вторгается в их частную жизнь. Однако Путин назвал семью союзом мужчины и женщины и вспомнил Священное писание. «Там все сказано. То, что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты под сомнением», — заявил он, напомнив об идее Англиканской церкви о гендерно нейтральном боге. По мнению Путина, «западные элиты сходят с ума». «Но своих детей мы защитим», — подчеркнул он.

Американец @BlueWolfMRW указал, что утверждение Путина очень правдиво в отношении печального состояния Америки и того, во что граждане США позволили превратиться своей стране. @starside8 также счел замечания Путина правдивыми. «Мы (Запад) разрушаем себя изнутри, все дальше удаляясь от традиционной жизни и ценностей. Мы должны приближаться к Богу, а не дальше», — написал он.

@LouFrogg и @ClaytonHurley назвали заявление российского лидера «ужасной очевидной правдой». @AnnWalk73706108 призналась, что «предпочла бы Путина Байдену в любой день недели».

@Starfoxy32 отметила, что Путин действительно не ошибается в том, что Запад развратил умы людей, заставив их поверить в ложные моральные ориентиры. «Я думаю, что мы должны быть честными и признать, что мы не на самом лучшем пути для мирного сообщества, вместо этого мы спорим о местоимениях, расе, религии и о том, могут ли дети ампутировать части тела», — написала пользователь.