Путин, говоря об однополых браках, назвал семью союзом мужчины и женщины

Взрослые люди имеют право жить, как хотят, и никто не вторгается в их частную жизнь. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря об однополых браках во время оглашения послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Однако Путин назвал семью союзом мужчины и женщины и вспомнил Священное писание.« Там все сказано. То, что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты под сомнением», — заявил он, напомнив об идее гендерно нейтрального бога.

По мнению Путина, «западные элиты сходят с ума». «Но своих детей мы защитим», — подчеркнул он.

Ранее Англиканская церковь предложила использовать гендерно-нейтральный термин для обозначения бога. После многочисленных просьб священнослужителей весной 2023 года церковь создаст специальную комиссию, которая рассмотрит вопрос о правомочном использовании местоимения «он» в отношении бога.