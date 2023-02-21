Названа помеха для оценки ущерба экологии от крушения сухогруза у Новороссийска

Росморречфлот: шторм помешал оценить ущерб экологии от крушения сухогруза у Новороссийска

В условиях шторма и плохой видимости оказалось невозможным оценить то, насколько сильным был ущерб, нанесенный экологии в результате крушения сухогруза у Новороссийска Краснодарского края. Основные помехи, препятствующие оценке вреда от катастрофы, со ссылкой на комментарий пресс-службы Росморречфлота назвало агентство РИА Новости.

«Пока шторм и ничего не видно, поэтому уровень загрязнения неизвестен», — рассказал о текущей ситуации представитель федерального агентства.

Ранее во вторник, 21 февраля, стало известно, что стометровый сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозивший три тысячи тонн мраморной крошки, переломился пополам во время шторма у черноморского побережья и затонул. Согласно данным МЧС России, в результате происшествия один из 11 членов экипажа сухогруза погиб. Кроме того, в данный момент еще один находится в тяжелом состоянии.