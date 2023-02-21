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06:30, 21 февраля 2023Наука и техника

Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon

Израильская компания Rafael показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon

Израильская компания Rafael представила обновление дистанционно управляемого боевого модуля Typhoon, предназначенного для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ролике, показанной компанией, можно заметить модуль, установленный в носовой части корабля. Там же показана работа электрооптической системы прицеливания, при помощи которой 30-миллиметровая пушка наводится на дрон, который впоследствии успешно уничтожается.

Согласно Defense News, программное обеспечение Typhoon позволяет свести к минимуму число попыток, необходимых для перехвата БПЛА. Издание уверяет, что модуль способен стрелять очередями по десять выстрелов, а для уничтожения одного беспилотника достаточно одного-двух выстрелов.

В компании рассказали, что борьба с роем БПЛА является задачей, которую необходимо решать быстро. С этой целью в Rafael в обновленном модуле увеличили магазин выстрелов с 200 до 400 снарядов.

Дальность действия Typhoon составляет три километра.

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Иван Потапов
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