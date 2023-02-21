Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon

Израильская компания Rafael показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon

Израильская компания Rafael представила обновление дистанционно управляемого боевого модуля Typhoon, предназначенного для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

В ролике, показанной компанией, можно заметить модуль, установленный в носовой части корабля. Там же показана работа электрооптической системы прицеливания, при помощи которой 30-миллиметровая пушка наводится на дрон, который впоследствии успешно уничтожается.

Согласно Defense News, программное обеспечение Typhoon позволяет свести к минимуму число попыток, необходимых для перехвата БПЛА. Издание уверяет, что модуль способен стрелять очередями по десять выстрелов, а для уничтожения одного беспилотника достаточно одного-двух выстрелов.

В компании рассказали, что борьба с роем БПЛА является задачей, которую необходимо решать быстро. С этой целью в Rafael в обновленном модуле увеличили магазин выстрелов с 200 до 400 снарядов.

Дальность действия Typhoon составляет три километра.

В феврале агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника» сообщило, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» могут представить усовершенствованную российскую мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита».