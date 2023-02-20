В России представят улучшенный «антидронный чемоданчик»

В России в 2023 году представят улучшенную систему противодействия беспилотникам «Защита»

Усовершенствованную мобильную систему противодействия беспилотникам «Защита» с расширением диапазона обнаружения сигналов управления до 8 ГГц могут представить на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

Как заявили в компании, разработчик комплекса НИИ «Вектор» завершает работу над опытным образцом улучшенного «антидронного чемоданчика» для проведения финальных испытаний, его планируют представить в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники необходимо активно развивать в вооруженных силах страны. Дроны следует интегрировать в единую сеть и внедрять во все отделения и роты. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно экспериментально объединить в единую сеть за полгода.