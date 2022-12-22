Названы возможные сроки интеграции российских дронов в сеть

Аналитик Кнутов сообщил, что интеграция российских БПЛА в единую сеть займет полгода

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно экспериментально объединить в единую сеть за полгода. Возможные сроки интеграции дронов назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Он отметил, что разведывательные беспилотники собирают информацию, которая в рамках интегрированной сети должна передаваться не только операторам дронов, но и в командный пункт.

«В этот пункт приходит информация со всех беспилотников, которые есть. Кроме того, информация диверсионно-разведывательная, а если есть спутники — то со спутников, если разведывательные самолеты — то с них. То есть со всех возможных источников. Там она обрабатывается и в виде электронных данных, которые фактически связаны с картой местности, отображается в реальном масштабе времени. То есть электронная карта — лучше, когда она 3D, — там как раз отображается местонахождение войск противника», — объяснил аналитик.

По его словам, это позволит командованию видеть ситуацию на поле боя. Кнутов подчеркнул, что в России есть возможности для создания подобных систем. «Я думаю, экспериментально это за полгода можно сделать, а довести до ума в течение года. Через полгода это будет система, которая поступит в войска и может быть экспериментальной: может давать сбои, но ее можно совершенствовать», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники необходимо активно развивать в вооруженных силах страны. Дроны следует интегрировать в единую сеть и внедрять во все отделения и роты.