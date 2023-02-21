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14:10, 21 февраля 2023Мир

Путин рассказал об утратившем силу указе о внешней политике

Президент России Путин заявил об утратившем силу указе о внешней политике от 2012 года
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил об аннулировании указа по внешнеполитическому курсу России от 2012 года. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ"», — сказал он.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 21 февраля.

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Виктория Кондратьева
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