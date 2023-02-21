Путин рассказал об утратившем силу указе о внешней политике

Президент России Путин заявил об утратившем силу указе о внешней политике от 2012 года

Президент России Владимир Путин заявил об аннулировании указа по внешнеполитическому курсу России от 2012 года. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«В целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, постановляю: признать утратившим силу указ президента РФ от 7 мая 2012 года №605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ"», — сказал он.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 21 февраля.