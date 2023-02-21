США захотели вернуться к переговорам по стратегической стабильности с Россией

Совет нацбезопасности США заявил о готовности вернуться к переговорам по ДСНВ с Россией

Совет нацбезопасности США готов вернуться к переговорам с Россией по теме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). О готовности Вашингтона обсудить меры по укреплению стратегической стабильности сообщил представитель СНБ в эфире CNN.

«Мы готовы встретиться с Россией для обсуждения договора и темы ядерной стабильности, подтверждением чего является наша недавняя встреча с участием пяти ядерных держав, посвященная снижению рисков. Как мы говорили ранее, независимо от нынешней международной ситуации, США готовы работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями», — заявил он.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Для дальнейшего взаимодействия в рамках договора, продолжил Путин, Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.