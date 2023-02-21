В Подмосковье подросток захотел сделать селфи в заброшенном здании и погиб

В Звенигороде 15-летний подросток захотел сделать селфи в заброшенном здании и погиб

В подмосковном Звенигороде подросток погиб после падения с высоты заброшенного здания, где он пытался сделать селфи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным MK.RU, 15-летний подросток выпал из окна постройки с шестиметровой высоты в понедельник, 21 февраля. Тогда он гулял по недостроенному зданию школы дзюдо.

После падения мальчик выжил, его госпитализировали, но в больнице подросток скончался. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее двух школьниц нашли под окнами 14-этажного дома в Москве на улице Генерала Кузнецова — они выпали из окна. Одна из пострадавших девочек скончалась на месте, у другой наступила клиническая смерть и за ее жизнь боролись врачи, но не смогли ее спасти.