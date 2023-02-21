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08:59, 21 февраля 2023Мир

Во Франции раскрыли цель визита Байдена в Киев

Французский политик Филиппо: Байден прилетел в Киев для начала третьей мировой войны
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывший европарламентарий и лидер националистической партии Франции «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал визит президента США Джо Байдена в Киев. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо раскрыл цель визита Байдена в Киев и заявил, что американский президент прилетел в украинскую столицу для усиления глобального конфликта.

«Неожиданный визит Байдена в Киев прямо сейчас: сумасшедшие "ястребы" вокруг него действительно очень сильно хотят третьей мировой войны», — отметил французский политик.

Кроме того, Филиппо призвал народы единогласно поддержать мир между странами.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. На пресс-конференции в Киеве он объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

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Марина Совина
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