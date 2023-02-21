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10:39, 21 февраля 2023Мир

Дипломаты ЕС признались в реальной цели антироссийских санкций

Politico: дипломаты ЕС признали, что целью санкций против России было ослабление Кремля

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Некоторые представители стран ЕС начали сопротивляться шагам, которые могут навредить бы их собственным экономикам: речь, например, о серьезных ограничениях на поставки нефти и газа. При этом российская экономика таким образом может справляться с последствиями ограничений, пишет Politico.

Большинство европейских дипломатов признались, что реальной целью антироссийских санкций никогда не была попытка остановить боевые действия на Украине. В действительности ЕС стремился ослабить Кремль, признались собеседники Politico.

Новый пакет санкций против России будет приурочен к годовщине начала специальной военной операции на Украине, но его планируют согласовать до 24 февраля. В новый черный список собираются включить уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина и министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленару Иванову.

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Виктория Кондратьева
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