Дипломаты ЕС признались в реальной цели антироссийских санкций

Politico: дипломаты ЕС признали, что целью санкций против России было ослабление Кремля

Некоторые представители стран ЕС начали сопротивляться шагам, которые могут навредить бы их собственным экономикам: речь, например, о серьезных ограничениях на поставки нефти и газа. При этом российская экономика таким образом может справляться с последствиями ограничений, пишет Politico.

Большинство европейских дипломатов признались, что реальной целью антироссийских санкций никогда не была попытка остановить боевые действия на Украине. В действительности ЕС стремился ослабить Кремль, признались собеседники Politico.

Новый пакет санкций против России будет приурочен к годовщине начала специальной военной операции на Украине, но его планируют согласовать до 24 февраля. В новый черный список собираются включить уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина и министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленару Иванову.