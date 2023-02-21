У дома в российском городе снесло крышу

«112»: в Курганинске крышу дома снесло из-за сильного ветра

В Курганинске Краснодарского края у жилого дома снесло крышу. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «112».

Причиной инцидента, произошедшего днем во вторник, 21 февраля, стала непогода. На записи, сделанной очевидцем случившегося, можно увидеть, что из-за сильного порыва ветра пятиэтажное кирпичное здание, расположенное на улице Матросова, лишилось значительной части кровли. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, масштаб разрушения составил 300 квадратных метров.

Автор публикации сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших от улетевшей крыши нет, прокуратура начала проверку по факту происшествия. В данный момент для ликвидации последствий на месте работают 36 специалистов из пожарно-спасательного гарнизона и 11 единиц техники.

В октябре стало известно, что ураган снес крышу дома, расположенного на улице Шоссейной в поселке Правокубанский Карачаево-Черкесской республики. На момент публикации пострадавшие два месяца вынужденно жили без крыши, так как местные власти отказались помогать им, сославшись на отсутствие денег. На видео, снятом пенсионеркой, проживающей в доме, можно увидеть, как она стоит на чердаке дома, у которого полностью отсутствует крыша.