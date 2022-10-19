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19:29, 19 октября 2022Среда обитания

У жильцов дома в российском поселке унесло крышу

Mash Gor: у жильцов дома в Карачаево-Черкесии унесло крышу из-за сильного ветра

Кадр: Telegram-канал Mash

У жильцов одного из домов в Карачаево-Черкесии из-за сильного ветра унесло крышу. Местные власти отказались помогать пострадавшим, сославшись на отсутствие денег. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Mash Gor.

Жители дома, расположенного в поселке Правокубанский на улице Шоссейной, после урагана два месяца вынуждены жить без крыши. В результате при выпадении осадков квартиры всегда заливает водой.

Пенсионерка Кулизар Тоторкулова, которая проживает в этом доме на протяжении 20 лет, обращалась к главе поселка и в управляющую компанию, где ей ответили, что денег на восстановление постройки нет. Кроме того, она написала письма главам района и республики, однако не получила ответа. Позже россиянка поехала в администрацию района, однако попасть к главе не удалось, так как тот был в отпуске. Его заместитель и лицо, которое, по словам пенсионерки, возглавляет местное МЧС, также никак не помогли решить проблему и вместо этого «отфутболили» ее.

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Тоторкуловой удалось привлечь внимание к ситуации, только когда она сняла видео, на котором можно оценить масштаб разрушений дома. На записи можно увидеть, как стоящая на чердаке пенсионерка возвышается над постройкой, у которой полностью отсутствует крыша.

«Я целую неделю ждала, что они [чиновники] сами догадаются, что сами какие-то предпримут эти действия, чтобы я не забегала вперед поезда. Ну не получилось», — рассказала Тоторкулова. После того как видео пенсионерки получило огласку, чиновники решили вернуть зданию крышу, однако из-за дождливой погоды работы до сих пор не начались.

В августе в Ростове-на-Дону в доме, поврежденном экскаватором при сносе аварийного здания, из-за сильного ветра сорвало временную крышу. Члены семьи, проживающей в нем, обвинили власти Кировского района в том, что они присвоили участок, на котором расположен их дом, и хотят снести постройку. По этой причине жильцы боятся покидать его даже после разрушения кровли.

Полина Кислицына
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