Нападающего на картины экоактивиста нашли мертвым в парке

В Великобритании нашли мертвым экоактивиста Ксавье Гонсалес-Триммера

Экоактивист Ксавье Гонсалес-Триммер, который принимал участие в нападении на картины вместе с членами организации Just Stop Oil, был найден мертвым в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

В июне 2022 года 22-летний Гонсалес-Триммер отвлекал охранника в лондонской галерее Курто, пока другие активисты Just Stop Oil приклеивались к картине известного художника Винсента Ван Гога «Персиковые деревья в цвету». Активист пропал в среду, 15 февраля. Он ушел из дома со своим велосипедом, однако оставил паспорт и деньги.

В понедельник, 20 февраля, велосипед Гонсалес-Триммера нашли в Ричмонд-парке. Вскоре в этом районе было обнаружено его тело. На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти активиста. В полиции заявили, что занимаются расследованием произошедшего.

В июле 2022 года в возрасте 103 лет умер знаменитый британский ученый, эколог и активный сторонник использования атомной энергии Джеймс Лавлок.