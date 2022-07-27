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Умер знаменитый сторонник использования атомной энергии

Знаменитый британский ученый Джеймс Лавлок умер в возрасте 103 лет
Джеймс Лавлок

Джеймс Лавлок. Кадр: BBC

В возрасте 103 лет умер знаменитый британский ученый, эколог и активный сторонник использования атомной энергии Джеймс Лавлок. Об этом сообщает The Guardian.

Лавлок скончался во вторник, 26 июля, в свой день рождения. Он умер дома в окружении семьи и близких. У ученого не было проблем со здоровьем, однако полгода назад он неудачно упал. Осложнения стали причиной смерти.

«Миру он был наиболее известен как пионер науки, пророк в сфере климата и создатель гипотезы Геи. Для нас он был любящим мужем и прекрасным отцом с безграничным любопытством, озорным чувством юмора и страстью к исследованию природы», — рассказали родственники ученого.

Лавлок считался одним из самых уважаемых независимых ученых Великобритании. Он получил известность благодаря созданию гипотезы Геи, согласно которой все живые существа образуют один огромный суперорганизм, способный поддерживать собственное существование, влияя на геологические процессы. В течение жизни он предупреждал о последствиях изменения климата и одним из первых стал призывать принять меры по борьбе с глобальным потеплением.

Нина Ташевская
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