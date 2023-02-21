Путин назвал народ Украины заложником Запада

Путин заявил, что украинский народ стал заложником Киева и Запада

Народ Украины стал заложником киевского режима и западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы не воюем с народом украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном и экономическом смысле», — сказал глава государства.

Он добавил, что на Украине десятилетиями власти разрушали промышленность и грабили природные богатства. Итогом этого, по мнению главы государства, стала социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. Сложившаяся ситуация создала условия для легкого получения материала для боевых действий, добавил Путин.

Во время мероприятия он также заявил, что Москва делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными путями.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).