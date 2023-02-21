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12:26, 21 февраля 2023Россия

Путин назвал народ Украины заложником Запада

Путин заявил, что украинский народ стал заложником Киева и Запада

Фото: Blair Gable / Reuters

Народ Украины стал заложником киевского режима и западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Мы не воюем с народом украины. Об этом я уже много раз говорил. Сам народ украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном и экономическом смысле», — сказал глава государства.

Он добавил, что на Украине десятилетиями власти разрушали промышленность и грабили природные богатства. Итогом этого, по мнению главы государства, стала социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. Сложившаяся ситуация создала условия для легкого получения материала для боевых действий, добавил Путин.

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Во время мероприятия он также заявил, что Москва делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными путями.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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