Путин заявил о попытках мирно разрешить ситуацию в Донбассе

Путин заявил, что Россия в Донбассе делала все возможное для мирного решения проблем

Москва делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными путями. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России в настоящий момент главной целью является специальная военная операция и выполнение ее задач, поставленных президентом.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.