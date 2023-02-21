Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:20, 21 февраля 2023Ценности

53-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в полупрозрачном платье

Актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила премию BAFTA в полупрозрачном платье бренда Tony Ward

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Популярная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

53-летняя знаменитость посетила ежегодную кинопремию BAFTA. Фотографы запечатлели звезду фильма «Терминал» в полупрозрачном платье люксового бренда Tony Ward. Наряд был украшен множеством фиолетовых и желтых бус, а также длинным шлейфом.

Визажисты подвели глаза актрисы черной подводкой и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в крупные локоны. Помимо прочего, они дополнили ее образ длинными серьгами и кольцом.

В августе 2021 года Кэтрин Зета-Джонс покрутила обруч в бикини и была обругана в сети. Тогда знаменитость поделилась в соцсетях роликом, на котором она крутит обруч на территории дома. Звезда была запечатлена в раздельном купальнике в черно-белую полоску с собранными в пучок волосами. Подписчики не оценили внешний вид актрисы и обругали ее в комментариях под видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому в случае избрания президентом США
Россиянка избивала шестилетнюю дочь скалкой и ставила коленями на соль
Австралийская журналистка рассмеялась до слез от оговорок Байдена
Российские военные поразили опорный пункт украинских войск в ЛНР
53-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в полупрозрачном платье
Китай представил концепцию глобальной безопасности
Китай заявил об опасности выхода кризиса на Украине из-под контроля
Китай призвал прекратить «подливать масло в огонь» конфликта на Украине
Китай пообещал продолжить содействовать мирным переговорам по Украине
Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.