53-летняя Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в полупрозрачном платье

Актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила премию BAFTA в полупрозрачном платье бренда Tony Ward

Популярная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

53-летняя знаменитость посетила ежегодную кинопремию BAFTA. Фотографы запечатлели звезду фильма «Терминал» в полупрозрачном платье люксового бренда Tony Ward. Наряд был украшен множеством фиолетовых и желтых бус, а также длинным шлейфом.

Визажисты подвели глаза актрисы черной подводкой и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в крупные локоны. Помимо прочего, они дополнили ее образ длинными серьгами и кольцом.

В августе 2021 года Кэтрин Зета-Джонс покрутила обруч в бикини и была обругана в сети. Тогда знаменитость поделилась в соцсетях роликом, на котором она крутит обруч на территории дома. Звезда была запечатлена в раздельном купальнике в черно-белую полоску с собранными в пучок волосами. Подписчики не оценили внешний вид актрисы и обругали ее в комментариях под видео.