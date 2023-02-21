Путин заявил о запуске программы ремонта систем ЖКХ

Президент России Путин заявил, что в 2023 году будет запущена программа ремонта систем ЖКХ

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в стране будет запущена большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Первого канала.

Путин уточнил, что в ближайшие десять лет в сферу планируют инвестировать не менее 4,5 триллиона рублей. «Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить мощный запуск программы. Он поручил правительству обеспечить стабильное финансирование задач.

Глава государства оглашает послание в Гостином Дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.