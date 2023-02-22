AliExpress задумал отказаться от последнего крупного склада в России

«Ведомости»: AliExpress думает над отказом от аренды последнего крупного склада в России

Маркетплейс AliExpress думает над полным отказом от аренды складских площадей в подмосковном логистическом комплексе «PLT Чехов», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Изначально компания арендовала там 55 тысяч квадратных метров, однако к текущему моменту освободила часть площадей, а оставшиеся помещения сдает в субаренду. По словам источников, около 30 тысяч квадратных метров у нее снял производитель сварочного оборудования «Ресанта». Один из консультантов, работавших с объектом, допускает, что компания все же оставит за собой 5-10 тысяч квадратных метров.

Логопарк в Чехове — последний крупный склад, который арендует AliExpress в России. В начале 2022-го маркетплейс планировал снять площади логопарка «Обухово» на востоке Подмосковья, но впоследствии отказался от них, и их арендовал Ozon.

Эксперты объясняют, что склад в Чехове был снят маркетплейсом для развития направления локальных продаж, однако позже перестал быть нужен, так как за местный бизнес теперь отвечает KazanExpress (57 процентов в ней принадлежит AliExpress).

Кроме того, онлайн-ретейлер мог оптимизировать площади в связи с пересмотром своих планов развития. Ранее многие маркетплейсы арендовали склады, рассчитывая на возможный рост бизнеса, но им пришлось скорректировать свои прогнозы. В частности, в 2022 году российские продавцы на AliExpress выручили в два раза меньше, чем годом ранее (около 57 миллиардов рублей), свидетельствуют данные Data Insight. В четвертом квартале года продажи и вовсе обвалились более чем в 4 раза.

Ранее «Первый ОФД» сообщал, что в январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с декабрем 2022-го расходы упали на 16 процентов, количество покупок тоже значительно уменьшилось — на 13 процентов. Больше всего сократились расходы на электронику (на 20 процентов), а также на детские товары, кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия.

