Отец похитил дочь и попытался насильно выдать ее замуж ради 500 тысяч долларов

Мужчина увез дочь из США в Йемен и попытался выдать замуж ради 500 тысяч долларов

В США арестовали мужчину, который похитил дочь, увез из страны и попытался организовать брак по расчету с ее участием. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

За решеткой оказались 50-летний Халед Абугханем и его 32-летний сын Валид, являющиеся отцом и братом жертвы. Следствие установило, что они заставили женщину, проживавшую в районе города Буффало, штат Нью-Йорк, отправиться в Йемен, и попытались насильно выдать ее замуж. Задержанные также обсуждали возможность ее убийства в случае отказа от свадьбы. За брак по расчету семья должна была получить 500 тысяч долларов (37,2 миллиона рублей).

В сентябре 2021 года женщина уехала в Мексику без разрешения родных. Ее нашли и силой вернули в США. Отец заявил, что ее перемещения будут контролироваться, а в случае неповиновения он «закопает ее на заднем дворе». Женщину заперли в доме, заставили бросить учебу в университете и лишили доступа в интернет. Тогда же в полицию обратился ее жених, который длительное время не мог связаться с ней. Правоохранители несколько раз звонили родным жертвы, но они говорили, что с ней все в порядке. ФБР начало расследования только в декабре 2022 года.

По данным следствия, сейчас женщина находится в Йемене под присмотром родственников. На брак по расчету она не согласилась. Халед и Валид Абугханем, вернувшиеся в США в апреле 2022-го, были арестованы 17 февраля. Их обвиняют в сговоре с целью похищения человека в другой стране. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Малайзии желающая отомстить мужу-изменнику женщина похитила его любовницу. В преступлении также принимала участие мать мужчины.

