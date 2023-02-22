Россияне резко устремились на отдых в одну страну Персидского залива

АТОР: турпоток в Бахрейн из России в 2022 году вырос в шесть раз

Российские туристы резко устремились на отдых в одну страну Персидского залива — турпоток в Бахрейн из России в 2022 году вырос в шесть раз. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным посла РФ в королевстве Алексея Скосырева, в 2022 году Бахрейн посетили 20 тысяч россиян, что в шесть раз больше показателей 2021 года. Основными стимулами роста турпотока стали отмена коронавирусных ограничений и лояльные условия въезда — у Бахрейна с Россией действует упрощенный визовый режим.

Также, по словам туроператоров, драйвером роста спроса является прямое авиасообщение. Так, из Москвы добраться до Манамы можно на ежедневных рейсах авиакомпании Gulf Air, из регионов в ближневосточную страну легко улететь на стыковочных рейсах арабских авиакомпаний Flydubai и Air Arabia.

«Как и в Дубае, россияне в Бахрейне отдают предпочтение пляжным резортам с хорошим сочетанием "цена-качество"», — отметили в «Интуристе». Чаще всего соотечественники бронируют отели категории четыре и пять звезд. Стоимость туров на курорты королевства на майские праздники стартует от 150 тысяч рублей. За такую сумму «Интурист» предлагает двоим туристам перелет, недельное проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

При вылете после майских праздников Coral Travel реализует путевки от 120 тысяч рублей на двоих. Семидневный отпуск с отправлением 29 апреля и размещением в гостинице категории четыре звезды на базе завтраков обойдется от трех тысяч долларов (224 тысячи рублей) на двоих.

Ранее в феврале правительство РФ утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить полугодовую визу при предъявлении подтверждения брони в отеле. В список попали Бахрейн, Лаос, Таиланд, Филиппины, Турция, Сербия, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, КНДР, Мексика, Иран, Бруней, Камбоджа, Кувейт, Оман и Мьянма.