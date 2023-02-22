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16:56, 22 февраля 2023Мир

Премьер Баварии призвал главу МИД ФРГ Бербок следить за словами

Премьер Баварии попросил канцлера ФРГ Шольца остановить главу МИД Бербок
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: M.Popow / Imago / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц должен остановить главу МИД Анналену Бербок, заявившую о ведущейся войне Запада с Россией. C такой просьбой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер в эфире телеканала Die Welt.

«Господин Шольц, остановите Бербок с ее неаккуратными высказываниями», — обратился глава Баварии к Шольцу. По его словам, словесная эскалация может привести к эскалации самого вооруженного конфликта.

«Министр иностранных дел должна следить за тем, что она говорит», — заключил Зедер, назвав партию «Зеленых», которую представляет Бербок, угрозой безопасности Германии.

Ранее зампредседатель Совбеза РФ Медведев назвал главу МИД Германии Анналену Бербок «полезной дурой».

До этого Бербок заявила о «войне Европы против России». В МИД Германии позднее пояснили, что подобным образом министр хотела подчеркнуть намерение ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» выступить единым фронтом против «российской агрессии».

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Глеб Бажуткин
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