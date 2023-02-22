Премьер Баварии призвал главу МИД ФРГ Бербок следить за словами

Премьер Баварии попросил канцлера ФРГ Шольца остановить главу МИД Бербок

Канцлер Германии Олаф Шольц должен остановить главу МИД Анналену Бербок, заявившую о ведущейся войне Запада с Россией. C такой просьбой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» Маркус Зедер в эфире телеканала Die Welt.

«Господин Шольц, остановите Бербок с ее неаккуратными высказываниями», — обратился глава Баварии к Шольцу. По его словам, словесная эскалация может привести к эскалации самого вооруженного конфликта.

«Министр иностранных дел должна следить за тем, что она говорит», — заключил Зедер, назвав партию «Зеленых», которую представляет Бербок, угрозой безопасности Германии.

Ранее зампредседатель Совбеза РФ Медведев назвал главу МИД Германии Анналену Бербок «полезной дурой».

До этого Бербок заявила о «войне Европы против России». В МИД Германии позднее пояснили, что подобным образом министр хотела подчеркнуть намерение ЕС, НАТО и стран «Большой семерки» выступить единым фронтом против «российской агрессии».