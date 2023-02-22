Белоруссия заявила о наращивании наступательных возможностей армий стран-соседей

Глава МО Белоруссии: Польша и страны Балтии наращивают наступательные возможности армий

Польша и страны Балтии активно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, и в будущем они могут быть использованы Соединенными Штатами в качестве плацдарма для реализации силовых сценариев на восточном направлении, предупредил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Слова главы оборонного ведомства приводит агентство БЕЛТА.

Комментируя текущую ситуацию на международной арене, министр обороны обратил внимание на западных соседей страны и заявил о формировании опасной тенденции развития военно-политической обстановки — по его словам, сейчас наблюдается милитаризация Восточной Европы при активном участии США и других стран НАТО.

Глава ведомства добавил, что коллективный Запад вынашивает планы по реализации в стране «силового сценария свержения действующей власти и разрушения страны с опорой на вооруженные провокации белорусских националистов, получающих боевой опыт в конфликте на Украине, и радикалов внутри самой Беларуси».

Ранее в Белоруссии заявили о резкой активизации западной разведки.