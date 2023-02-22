В Белоруссии заявили о резкой активизации западной разведки

Глава КГБ Белоруссии Тертель: западная разведка активно пытается проникнуть в госаппарат

Все виды западных разведывательных служб резко активизировали работу против Белоруссии, пытаясь проникнуть в ее госаппарат. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, его слова приводит РИА Новости.

«Основной акцент — вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата», — сказал Тертель.

По его мнению, такая обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации угроз. «К слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей», — заключил Тертель.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник заявил, что конфликт на Украине, значительно осложнивший международную обстановку, стал прокси-войной Запада и России.

