Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:49, 22 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о резкой активизации западной разведки

Глава КГБ Белоруссии Тертель: западная разведка активно пытается проникнуть в госаппарат

Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Все виды западных разведывательных служб резко активизировали работу против Белоруссии, пытаясь проникнуть в ее госаппарат. Об этом заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, его слова приводит РИА Новости.

«Основной акцент — вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата», — сказал Тертель.

По его мнению, такая обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации угроз. «К слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей», — заключил Тертель.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник заявил, что конфликт на Украине, значительно осложнивший международную обстановку, стал прокси-войной Запада и России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
Батальон имени Судоплатова принял первый бой на передовой
Приграничный российский регион попал под обстрел
Пенсионерка полюбила электронную танцевальную музыку и посетила более 50 рейвов
Глава ГУР Украины назвал три главных поражения Киева
Танцы Бузовой в «нецензурном сарафане» разозлили пользователей сети
Путин назвал всех россиян защитниками Отечества
Путин рассказал об идущем прямо сейчас бое в зоне СВО
Новые iPhone получат больше оперативной памяти
Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.