Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 22 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии сочли конфликт на Украине прокси-войной Запада и России

Глава МИД Белоруссии Алейник назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада и России

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Конфликт на Украине, значительно осложнивший международную обстановку, стал прокси-войной Запада и России, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник. Его слова передает БЕЛТА.

«Вспыхнувший в начале 2022 года крупномасштабный горячий конфликт в Украине, ставший, по сути, прокси-войной России и Запада, многократно ускорил обострение кризиса международной безопасности и дальнейшее изменение системы мироустройства», — сказал Алейник в ходе коллегии внешнеполитического ведомства.

Конфликт на Украине министр назвал результатом политики Запада. В ее основе — «максимальный контроль за территориями и целыми народами, стремление обладать всеми мировыми ресурсами», считает Алейник.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович обвинил Запад в целенаправленном нагнетании обстановки у белорусских границ. По словам Вольфовича, в настоящее время растет напряженность у границ Белоруссии, а также в зоне ответственности ОДКБ, что не может не беспокоить республику, председательствующую в организации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты
Появились подробности о погибшем при нападении питбулей ребенке
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Украине дальнобойных ракет
Восьмилетний школьник пропал во время прогулки в российском городе
МИД потребовал немедленной замены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Шестеро детей отравились угарным газом в Дагестане
Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ
Кристина Асмус высказалась о пластических операциях и нарвалась на хейт в сети
Российскому филологу назначили исправительные работы за публикацию видео об СВО
В Белоруссии сочли конфликт на Украине прокси-войной Запада и России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.