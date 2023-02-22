В Белоруссии сочли конфликт на Украине прокси-войной Запада и России

Глава МИД Белоруссии Алейник назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада и России

Конфликт на Украине, значительно осложнивший международную обстановку, стал прокси-войной Запада и России, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник. Его слова передает БЕЛТА.

«Вспыхнувший в начале 2022 года крупномасштабный горячий конфликт в Украине, ставший, по сути, прокси-войной России и Запада, многократно ускорил обострение кризиса международной безопасности и дальнейшее изменение системы мироустройства», — сказал Алейник в ходе коллегии внешнеполитического ведомства.

Конфликт на Украине министр назвал результатом политики Запада. В ее основе — «максимальный контроль за территориями и целыми народами, стремление обладать всеми мировыми ресурсами», считает Алейник.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович обвинил Запад в целенаправленном нагнетании обстановки у белорусских границ. По словам Вольфовича, в настоящее время растет напряженность у границ Белоруссии, а также в зоне ответственности ОДКБ, что не может не беспокоить республику, председательствующую в организации.