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19:38, 21 февраля 2023Бывший СССР

Минск обвинил Запад в нагнетании обстановки у границ Белоруссии

В Совбезе Белоруссии обвинили Запад в нагнетании обстановки у границ республики

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Минске считают, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку у границ Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович, передает БЕЛТА.

По словам Вольфовича, в настоящее время растет напряженность у границ Белоруссии, а также в зоне ответственности ОДКБ, что не может не беспокоить республику, председательствующую в организации. В нагнетании обстановки он обвинил коллективный Запад.

Он напомнил, что на территории Белоруссии частично развернута региональная группировка войск Союзного государства и усилено прикрытие границы, а белорусская армия оснащается современными видами вооружений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил жестким ответом на любую агрессию в сторону республики.

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Алевтина Запольская
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