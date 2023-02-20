Лукашенко пригрозил жестким ответом на агрессию в сторону Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко пригрозил жестким ответом на агрессию в сторону республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил жестким и быстрым ответом на любую агрессию в сторону республики. Его слова передает агентство БЕЛТА.

«Наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным», — сказал глава государства на заседании Совбеза, где вынесли проект обновленной Концепции национальной безопасности страны.

Лукашенко подчеркнул, что белорусское миролюбие не является синонимом жертвенности. По его словам, республика также должна прямо и открыто заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность политики и надежность Белоруссии как ответственного партнера.

Ранее политик заявил, что Запад не смог «зажать» Минск и Москву. «Миролюбивым, в кавычках, странам не удалось нас зажать так, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран», — уточнил президент Белоруссии. Как утверждает Лукашенко, импортозамещение продвигается. Он рассказал о заказе IT-продукции на сумму в размере более 300 миллионов долларов, который сделали российские компании у белорусских айтишников.